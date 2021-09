Boxe : Eddie Hearn : “Ce que font Jake Paul et Logan Paul est surprenant mais ils sont sur le point de disparaître”

Eddie Hearn ne voit aucun avenir pour Jake et Logan Paul. PA

Après le dernier combat de Jake Paul en boxe, la polémique sur ses performances au dessus du ring ne s’arrête pas et maintenant c’était le promoteur Eddie Hearn qui donnait ses impressions.

« Écoute, tu dois tirer ton chapeau. Ce que Jake Paul et Logan Paul ont fait était assez incroyable, vous savez ? Et le spectacle était complet”, Hearn a déclaré à l’IFL.

Cependant, Hearn ne se bat pas beaucoup contre la carrière des frères : « La boxe est un sport difficile et difficile à maîtriser en Amérique. Nous l’avons trouvé. Ce n’est pas comme au Royaume-Uni, et Je crois que [Logan y Jake] ils font du bon travail. Mais je pense que c’est sur le point de disparaître, vraiment. Je pense que tout acte de nouveauté ne reste nouveau que pendant un certain temps, et il s’agit toujours du produit.”

“Le produit n’est pas vraiment bon. L’idée est géniale, la publicité est géniale, mais ce que vous voyez en réalité n’est pas très bon », a-t-il ajouté.

Eddie a terminé avec l’envie de voir Jake affronter Conor McGregor : “Je pense que je devrais combattre Conor McGregor. je pense que je [Jake Paul] être vaincu tôt ou tard. Alors pourquoi ne pas aller combattre Conor McGregor et gagner beaucoup d’argent ? En fait, c’est un assez bon combat.”