Boxe : Eddie Hearn confirme que Dillian Whyte sera le prochain challenger de Tyson Fury

Dillian Whyte, le prochain rival de Tyson Fury. PA

réIllian Whyte et Tyson Fury pourraient se battre directement pour le titre du World Boxing Council, Mais les choses ne sont pas claires car Whyte laisse des doutes après sa blessure à l’épaule, c’est pourquoi le directeur de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, a tenté de clarifier la situation en faisant valoir que Whyte contre Fury allait se produire l’année prochaine.

Whyte a subi une blessure à l’épaule à la mi-octobre, puis a dû décliner la défense pour le titre intérimaire des poids lourds WBC. devant Otto Wallin le 20 octobre.

Tyson Fury, quant à lui, a battu Deontay Wilder pour continuer avec les titres IBF, WBO, IBO et conserver la ceinture des poids lourds WBC. dans la clôture d’une trilogie qui s’est terminée d’abord par un match nul, puis en faveur des Britanniques mais avec une controverse incluse parce que Wilder a fait valoir que le «Gypsy King» avait utilisé des gants chargés pour frapper plus fort. Fury a éliminé, aimé et donné peut-être le meilleur match de boxe de l’année.

Le promoteur, Eddie Hearn, a fait valoir que pour lui, il serait préférable que Whyte dépasse Fury et saute le combat contre Willin. Non seulement cela, de l’autre côté, Bob Arum a également donné le feu vert pour une éventuelle confrontation selon Boxing Scene. Wallin ne pouvait même pas légalement combattre un combat de championnat parce que Whyte a volontairement proposé le titre pour le titre intérimaire.

« Je pense que le prochain combat de Dillian Whyte sera Tyson Fury, mais nous devrons voir. Je n’exclus pas le combat d’Otto Wallin, c’est un combat que nous pouvons reprogrammer à notre discrétion. Nous pouvons chercher à reprogrammer le combat ou nous pouvons chercher à donner un autre combat à Otto Wallin. responsabilité, mais nous voulons être justes en même temps. Malheureusement, quand ils arrivent avec ces accusations, ça ne donne pas vraiment envie d’aider dans le processus car elles sont sans fondement. Mais je comprends sa frustration … Dillian devrait être de retour au début de l’année prochaine, avec un peu de chance contre Tyson Fury », a commenté Hearn, dans des mots repris par Boxing Scene.

Hearn a fait valoir que son combattant est une offre sûre car lors de son match contre Wallin, il a vendu 11 000 billets. L’annulation a évidemment causé un coup financier aux poches du promoteur, d’autant plus que Wallin s’est vu offrir un combat avec Alen Babic mais le Suédois a préféré laisser ce week-end libre.

« Je ne sais pas si Dillian est blessé ou non, mais nous voulons juste savoir que nous avons tous les faits. Et pour l’instant, nous n’avons aucune donnée. Il n’y a qu’une seule déclaration qui dit qu’il est blessé, qu’un médecin l’a examiné, mais rien de plus. Donc on veut découvrir les faits et voir s’il est blessé… Et j’ai l’impression que ça va être très important. Mais jusqu’à présent, il n’a fait aucun effort de sa part pour nous aider avec cela. Donc, nous voulons le savoir et ensuite nous assurer que ce combat est reprogrammé. » Wallin a déclaré ne pas croire que son adversaire était blessé.

Hearn n’a pas ignoré les déclarations de Wallin, puis a répondu : « Si nous avions [fingido una lesin]On l’aurait fait il y a trois semaines [cuando Fury venci a Wilder]. Il n’a aucune valeur. Dillian Whyte a payé à ses partenaires d’entraînement au Portugal. équipe »

« Nous parlons tous de l’actualité [de la victoria de Fury]. Il n’a jamais été question de se retirer. Mais de toute évidence, les gens disent « pourquoi voudriez-vous combattre Otto Wallin quand vous pouvez combattre Tyson Fury ? » Dillian Whyte a pris la décision d’aller de l’avant avec le combat. Il n’allait jamais se retirer du combat. Il s’entraîne depuis avril et mai pour ce combat. J’allais gagner beaucoup d’argent avec ce combat. C’est un combat que vous pensez pouvoir gagner. Il ne veut pas entrer dans le combat de Tyson Fury avec juste le dernier combat d’Alexander Povetkin. Il veut obtenir l’activité. Ce n’est donc pas du tout le cas. Ce retrait fait mal à tout le monde », a conclu Hearn lors de l’entretien avec Boxing Scene.