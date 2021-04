Boxe: Eddie Hearn: “On ne peut pas se permettre des combats merdiques”

Eddie Hearn défend vraiment la boxe. @EddieHearn

Il y a une semaine, Dana White parlait du moment compliqué que vit le monde de la boxe et c’est qu’il perd de plus en plus d’intérêt aux États-Unis. Eddie Hearn ne pense pas différemment du propriétaire de l’UFC et cherche donc à fabriquer des cartes plus attractives pour le public.

«Nous devons nous assurer que notre sport, notre marque, doit prospérer, mais cela ne peut être réalisé qu’en faisant les grands combats et les combats que les gens veulent voir », a déclaré Hearn dans une interview avec IFL.

«Nous ne pouvons pas nous permettre des combats de merde où les combattants font fortune mais ne se livrent pas aux diffuseurs. parce qu’ils tueront le sport. Donc, ce genre de chose nous mettra plus de pression pour offrir des numéros, pour offrir du contenu. “

Hearn a été interrogé sur ce que font les frères Paul et leurs combats de boxe controversés: “Jake Paul est lui-même un promoteur incroyable. Avez-vous vu à quel point il a poussé ce combat avec Ben Askren? Toute la journée, tous les jours. Il a fait un travail incroyable. Un enfant super intelligent. Mais c’est un gars qui comprend le contenu. Il sait pousser les chiffres. “

«À bien des égards, il était bon pour la boxe. Une des façons que j’aime, c’est qu’il excite tout le monde avec ses idées. La boxe des célébrités, comme vous voulez l’appeler, fait de bons chiffres », a déclaré le promoteur Sal ‘Canelo’ Álvarez.

Quant à savoir s’il envisage d’intervenir à nouveau dans une émission avec les frères Paul, Eddie a conclu: “J’ai fait du KSI contre Logan Paul. J’ai vu les chiffres. Je connais le monde, mais Je veux m’attacher à notre monde. Je ne dis pas “ Ne jamais exclure de refaire ça ”, mais je veux rester dans notre monde et montrez à quel point la boxe est bonne. Mais nous ne le faisons qu’en montrant de grands combats “