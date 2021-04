Boxe: Eddie Hearn veut Francis Ngannou en boxe … contre Anthony Joshua ou Dillian Whyte

Ngannou pourrait affronter Anthony Joshua ou Dillian Whyte en boxe. .

ETddie Hearn et Matchroom poursuivent leurs plans pour augmenter la popularité de la boxe dans le monde et le promoteur a donc jeté son dévolu sur Francis Ngannou, avec qui vous avez déjà de grands projets.

À peine la semaine dernière, le champion du concours général de l’UFC a déclaré que son rêve était de se battre pour un titre mondial mais en boxe, donc Hearn n’a pas attendu et a souligné que l’option était ouverte.

“J’adore Francis Ngannou. Nous avons presque eu une presse avec Dillian Whyte yl, mais l’UFC l’a fermé après que nous l’avons enregistré. Cependant, nous avons les images. J’adorerais voir un double match avec Ngannou et Dillian Whyte. Un dans la cage et un à l’extérieur. “

Comme si cela ne suffisait pas, Hearn ne pense pas seulement à Whyte, car Anthony Joshua serait également intéressé: “Joshua veut être le meilleur, mais il veut aussi faire des choses différentes une fois qu’il a atteint ses objectifs. Un combat avec Francis Ngannou n’est donc pas impossible. Comme Katie Taylor contre Cyborg ou Nunes, potentiellement. “