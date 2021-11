Boxe: Eddie Hearn voit Canelo lvarez se battre même chez les poids lourds pour continuer à écrire l’histoire

Hearn parle de la nouvelle division de Canelo. @EddieHearn

Retour sur la décision de Saúl ‘Canelo’ lvarez passera au cruiserweight continue de donner de quoi parler et maintenant c’est le promoteur Eddie Hearn qui a donné son point de vue.

« Je pense qu’avec Canelo et Eddie Reynoso, ils veulent des défis. Ils veulent oser être grands, ce qui est formidable pour le sport. Le combat de Makabu est un combat de cruiserweight qui lui donnerait une autre victoire au championnat du monde, ferait parler beaucoup de gens comme vous l’avez fait hier soir, et Je pense que c’est une bonne option pour lui », Hearn a déclaré à IFL TV.

« Je pense que c’est un combat dangereux. Je parlais à Tony Bellew, qui pourrait avoir l’air vraiment bien dans quelques mois si cela se produisait, et il a dit que Makabu est un grand perceur, un grand perceur et très fort. Je pense que quand vous regardez Saul, le combat contre Golovkin est un grand combat financièrement, beaucoup de gens voudraient voir ce combat. Mais cela vous motive-t-il ? Je pense qu’il pourrait devenir incontesté à 175 et j’aime ce plan. Mais il y a aussi la division cruiserweight. »

Mais Hearn va plus loin et voit même Canelo en première division : « Écoutez, je pourrais monter et me battre en poids lourd. Je veux dire, Usyk n’est pas un poids lourd massif, Trevor Bryant est aussi un champion du monde. Pouvez-vous rivaliser avec ces gars-là? Cruiserweight d’abord, peut-être. Mais j’aime combattre Makabu. Je pense que c’est un combat dangereux, je pense que c’est un combat passionnant, et comme je l’ai dit, Saúl et Eddy sont intéressés à faire l’histoire. Ils ne sont pas intéressés à avoir des combats normaux et ennuyeux. Chaque combat doit signifier quelque chose. »