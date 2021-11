Boxe : Eddy Reynoso dévoile les candidats que Canelo lvarez pourrait affronter en 2022

Eddy Reynoso parle de l’avenir de Canelo lvarez

Les 2021 a été une année historique pour Canelo lvarez. Le boxeur mexicain est devenu le champion unifié des poids supermédiens, quelque chose qu’il n’aurait pas réalisé sans son entraîneur Eddy Reynoso.

Bien que sa victoire contre Caleb Plant soit récente, Reynoso et lvarez planifient déjà leurs prochains combats pour 2022, ayant comme principaux candidats quatre boxeurs.

« Il y a plusieurs boxeurs qui sont alignés Berteviev, Bivol, Charlo, Benavidez Voyons avec qui nous pouvons parvenir à une bonne négociation », a-t-il déclaré en paroles à La Aficin.

Bien que le Canelo est champion dans différentes divisions, Reynoso a reconnu que préfère rester à 168 livres et ne pas prendre le risque de cruiserweight.

« C’est beaucoup de poids, à 168 livres, nous nous sentons très bien, nous faisons un très bon préparation on met de la force et ça ne s’use pas et je pense que 168 c’est mieux et on verra qui veut le combattre devrait être 168″.

Enfin, on lui a demandé s’il aimerait entraîner l’ancien champion Anthony Joshua, qui l’a rencontré avec Eddie Hearn dans leur camp il y a quelques semaines.

« Il s’agirait de voir les temps, Nous avons parlé à Eddie Hearn et Anthony Joshua et nous verrons ce qui peut être fait l’année prochaine. C’est mon métier et bien sûr je l’aimerais, il a besoin de travailler plus de distance, de meilleures combinaisons, il a beaucoup de qualités physiques et je pense qu’il n’en profite pas »