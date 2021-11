Boxe: Eddy Reynoso et la seule façon dont la trilogie Canelo vs Golovkin se déroulerait: que ce soit au Mexique

Eddy Reynoso affirme que la trilogie Canelo vs GGG ne serait réalisée que si elle se déroule au Mexique.

Canelo Álvarez a atteint son objectif d’unifier les ceintures de 168 livres en battant Caleb Plant. La prochaine étape pour le Mexicain serait d’aller chercher une ceinture dans une cinquième division différente, mais il y a aussi beaucoup d’autres boxeurs dans d’autres divisions qui envisagent après le combat qu’il aura avec Ilunga Makabu.

« Tout le monde veut le combattre », Le manager de Canelo, Eddy Reynoso, a déclaré sur La Saga d’El Heraldo TV.« Maintenant il y en a plusieurs : il y a ce type, il s’appelle Ilunga Makabu, est un gars du Congo. C’est bon, c’est fort, c’est là qu’on va chercher (le titre de) la cinquième catégorie. J’espère que le combat est bon pour nous, que nous gagnerons. Est Jermell charlo, qui ira jusqu’à 168, un combattant WBC invaincu. Est (David) Benavidez, qui est le numéro 1 mondial. Il est là aussi à 175 livres est Dmitri Bivol, est (Artur) Beterbiev ».

S’il y a un adversaire qui a poussé Canelo à son maximum après sa seule défaite, contre Floyd Mayweather en 2013, c’est Gennady Golovkine, avec qui il a fait match nul lors du premier combat en 2017 et remporté par décision majoritaire en 2018. Depuis, on parle de trilogie avant GGG, mais Reynoso ne le voit possible qu’à une condition.

« Il y a Golovkin aussi, et nous voulons faire ce combat un jour ici (au Mexique), si le troisième est terminé », Reynoso a déclaré, que ce soit à Mexico ou à Guadalajara, après que les deux premiers combats contre GGG aient eu lieu à Las Vegas.

Saúl Álvarez n’a pas combattu dans son pays depuis une décennie. Le Mexicain a sa « maison » à Las Vegas, où il a combattu 13 fois depuis 2011, et a ouvert de nouveaux lieux comme Miami, San Antonio ou Houston, en plus du Madison Square Garden de New York, mais au Mexique, plus rien depuis. 26 novembre 2011, quand il bat Kermit Cintron par TKO au cinquième tour à la Plaza de Toros México