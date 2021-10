Boxe : Eddy Reynoso n’en doute pas : « J’ai beaucoup de mérites pour être Coach de l’année »

Eddy Reynoso veut être l’entraîneur de l’année. @CaneloTeam

Nous arrivons à la fin de 2021 et nous commençons à chercher le meilleur qui nous reste, donc, Eddy Reynoso n’a aucun doute qu’il est un candidat pour être nommé entraîneur de l’année. dans le monde de la boxe.

« Eh bien regarde, je pense J’ai de nombreux mérites à prétendre pour ce prix, je pense que nous avons fait un excellent travail. Qu’est-ce qu’on manque ? Gagnez le 6 novembre pour faire une année entière. Ce sera l’année la plus ronde pour Canelo de sa carrière, de remporter tous les championnats et je pense que je dois sans aucun doute concourir pour ce prix « , a déclaré Reynoso pour le podcast PBC.

Sur ce qui l’a fait réussir, l’entraîneur et manager de Canelo Álvarez a souligné: « Le secret que j’ai est de travailler dur, de faire les choses correctement, d’être au gymnase et d’être responsable de mes entraînements. J’ai eu la chance de travailler avec des combattants disciplinés qui se donnent au gymnase et qui sont responsables dans leur travail, c’est la clé : discipline et persévérance. »