Boxe : Eddy Reynoso nommé entraîneur de l’année par The Ring

Au début des années 2010, Eddy Reynoso Il commençait à se faire un nom dans le monde de la boxe en entraînant le champion mexicain, Sal?Canelo? lvarez. Son héritage a augmenté ces dernières années qu’aujourd’hui forme de grandes promesses de boxe comme les autres champions de ce sport.

Dans leurs rangs se trouve le champion poids plume, Oscar Valdez, le monarque poids mouche, Julio César Martinez et le joyau de la couronne, Ryan Garcia, en plus du grand Andy Ruiz. Tout cela a fait digne du titre d’entraîneur de l’année par le magazine de boxe, The Ring.

« Je l’apprécie beaucoup. Je suis très fier de ce prix prestigieux. Viva Mxico! », public Reynoso sur le compte Twitter @CaneloTeam.

Ce rendez-vous Reynoso l’avait déjà remporté en 2019, mais maintenant il recommence à cause de son excellent travail, notamment avec Sal car il a réussi à unifier les titres des super-moyens de la CMB, AMB, OMB et FIB.

En plus de cela, ses autres élèves poursuivent son héritage car ils cherchent tous à défendre leur championnat ou à en obtenir un. 2022 détient plus pour Eddy que chercher avec le Canelo pour monter dans la catégorie à la recherche de la conquérir.