Boxe : Eddy Reynoso se moque de Scar de la Hoya pour avoir voulu se battre avec Canelo lvarez : “La blague est bonne”

in

Golden Boy Promotions a représenté Sal lvarez jusqu’en 2020, lorsque Canelo a poursuivi le promoteur / AP

Eddy Reynoso, actuel manager et entraîneur de Sal lvarez, a attaqué la cicatrice de la Hoya après que le représentant actuel veut revenir sur le ring pPour affronter Canelo dans le futur, bien que plus tard, il a quelque peu nuancé le message contre l’homme d’affaires également.

“La blague est bonne”, a commenté Eddy Reynoso lors d’une interview avec Fighthype, pour continuer : “Mes respects à Scar, mais les temps sont les temps. Lui dans son temps et Canelo dans le sien.”

Oscar de la Hoya tente une nouvelle fois sa fortune dans la boxe professionnelle malgré le fait qu’il soit à la retraite depuis 13 ans. Il faut se rappeler que le dernier combat en tant que professionnel était contre Manny Pacquiao et quand il a perdu il a décidé de s’impliquer pleinement avec le promoteur Golden Boy Promotions que même avait Sal lvarez dans son maximum représenté.

El Canelo a décidé de poursuivre à la fois la société d’Oscar de la Hoya et la plateforme DAZN parce qu’il n’était pas satisfait des termes d’un contrat qu’il a signé pour 350 millions de dollars malgré une relation de plusieurs années avec Golden Boy Promotions.

Le Mexicain-Américain de la Hoya a pris sa retraite du ring avec 39 victoires et seulement six défaites en près de 26 ans carrière, mais veut prolonger le record lorsqu’il affrontera Vitor Belfort, ancien champion de l’UFC le 11 septembre suivant, bien que Il pense déjà à son prochain rival et a laissé entendre que le prochain pourrait être Sal Álvarez.

En raison de la mauvaise relation des deux boxeurs, il est difficile qu’une bataille ait lieu entre eux, surtout parce que Eddy Reynoso a annoncé qu’il s’attend à ce que Caleb Plant et Sal Álvarez clôturent les discussions ces jours-ci : “La semaine prochaine, nous allons annoncer les plans qui suivront et nous allons annoncer, si Dieu le veut, ce qui va arriver. C’est un grand combattant, un grand champion. Il est champion du monde depuis longtemps, il a une bonne école de boxe et ça va être un grand combat si ça se fait. »

“Je pense que si le combat avec Canelo se produit, ce sera un grand combatCanelo à 168 livres est très fort. Si le combat se produit, vous devez le gagner de toute façon, soit par décision, soit par KO”, a expliqué Reynoso à la fin de l’entretien avec Fighthype.