Boxe en dehors des JO

L’un des sports encore pris en considération pour faire partie des Jeux Olympiques (depuis 1904) – malgré son amateurisme – était la boxe. A tel point que le Comité International Olympique (CIO) envisage l’option de vous exclure du programme des jeux de Los Angeles 2028 si vous ne répondez pas à certains critères en 2023.

Julio La Cruz dernier champion de boxe poids lourd masculin aux Jeux olympiques de 2020.

Deux autres disciplines s’ajoutent au box, l’haltérophilie et le pentathlon, etLe skate, le surf et l’escalade entreront chez eux, grâce au succès retentissant qu’ils ont eu à leurs débuts lors de la dernière édition des Jeux Olympiques de Tokyo.

Selon un communiqué publié par le CIO, ces nouveaux sports ont été inclus en raison de « l’attrait pour les jeunes générations et la continuité offerte aux athlètes ».

Ce n’est pas la première fois que la boxe ne fait pas partie d’un jeu olympique, puisque était absent de l’édition de Stockholm de 1912 , parce qu’en Suède, c’était interdit parce qu’ils le considéraient comme un sport violent.

DE QUOI ONT BESOIN LA BOX, L’HALTEROPHILIA ET LE PENTATHLON POUR ÊTRE DANS LES JEUX ?

De même, le comité exécutif du CIO a assuré que les trois disciplines pouvant être exclues doit aborder différents domaines d’ici 2023 si vous voulez faire partie de Programme Sportif Initial LA28.

L’Argentin Francisco Verón affronte le Suédois Adam Chartoi pour la boxe masculine des poids moyens aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Du côté de la boîte, le CIO a exprimé : » L’AIBA doit démontrer qu’elle a répondu avec succès aux préoccupations actuelles autour de sa gouvernance, de sa transparence financière et de sa pérennité, et de l’intégrité de ses processus d’arbitrage et d’évaluation. »

Concernant l’haltérophilie, il a écrit : » L’IWF et sa future direction Ils doivent démontrer leur transition vers la conformité et un changement de culture efficace. En outre, ils doivent lutter avec succès contre l’incidence historique du dopage dans le sport et assurer l’intégrité, la robustesse et l’indépendance totale de votre programme antidopage »

Et quant au pentathlon, il a affirmé : »L’UIPM doit finaliser sa proposition de remplacement du format équitation et compétition générale, et démontrer une réduction significative des coûts et de la complexité et une amélioration dans les domaines de la sécurité, de l’accessibilité, de l’universalité et de l’attractivité pour les jeunes et le grand public.

Les trois organisations disposera de plus de temps pour mettre en œuvre toutes ces questions et les élevés à leurs fédérations internationales respectives, en plus de examen plus approfondi par la commission exécutive du CIO.

