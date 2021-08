Boxe : Errol Spence Jr. réapparaît après avoir été opéré d’un décollement de rétine

in

Errol Spence est le champion en titre IBF et WBC des poids wlter / @ errolspencejr

Errol Spance Jr., réapparu après avoir subi un décollement de rétine qui l’a contraint à se retirer du combat qu’il avait signé contre le légendaire Manny Pacquiao ce 21 août à Las Vegas.

L’actuel champion des poids welters du World Boxing Council et de la Fédération internationale de boxe a téléchargé une photo sur les réseaux sociaux avec un patch sur son œil droit après avoir reçu des soins médicaux dans la salle d’opération en raison de l’ampleur de la blessure qui l’a empêché de monter sur le ring. contre le boxeur philippin.

As, Manny Pacquiao doit désormais affronter Yordenis Ugas qui détient la ceinture de l’Association mondiale, Pour cette raison, Errol Spence a commenté sur les réseaux sociaux ce 10 août qu’il attendait le gagnant : “Je suis allé voir trois médecins différents et ils m’ont dit la même chose.. Pour être de retour face au vainqueur définitive”.

Avec l’annulation du combat du boxeur de 31 ans 11 jours après l’affrontement, Errol Spence aura toujours son boxeur invaincu de 27 combats intact professionnel dont 21 viennent par élimination directe.

Il faut noter que Errol Spence n’a pas été sur le ring depuis plus de six mois après avoir battu Danny García par décision unanime dans un combat de 12 rounds cela signifiait la conservation de ses deux titres poids welters, plus maintient cinq défenses du titre de la Fédération internationale de boxe, alors que le World Boxing Council l’a remporté de justesse par décision partagée lors de son avant-dernière confrontation avec Shawn Porter en septembre 2019.

Jusqu’au moment il n’y a aucune information sur quand le retour du boxeur américain serait aux rings ou s’il devait quitter la boxe professionnelle sur avis médical.