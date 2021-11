Boxe : Floyd Mayweather : « Canelo n’est pas le meilleur livre pour livre »

Floyd Mayweather ne considère pas Canelo lvarez comme le meilleur livre pour livre. PA

La victoire de Sal ‘Canelo’ lvarez qui lui a donné l’unification des sceptres des super-moyens l’a remis dans la discussion pour savoir si c’est le meilleur livre pour livre, quelque chose qui pour Floyd Mayweather n’est pas encore une réalité.

En mots pendant la Convention WBC, Money a affirmé que bien que Canelo ait une belle carrière ne peut pas être considéré comme le meilleur ayant des noms comme Gervonta Davis ou Terence Crawford.

« Je ne veux pas manquer de respect à Canelo, mais il y a beaucoup de champions comme Gervonta Davis, qui s’est avéré être l’un des meilleurs actuellement et l’un des meilleurs livre pour livre, ainsi que Terence Crawford, Errol Spence, David Benavidez. Il y a beaucoup de jeunes champions qui ne reçoivent pas le crédit. »

Floyd a rappelé son combat et a affirmé qu’il est un grand combattant et Il a reconnu qu’il est l’un des visages les plus importants de la boxe aujourd’hui.

« Nous avons eu la chance de heurter (Canelo et moi) deux combattants invaincus et nous avons donné aux gens ce qu’ils voulaient voir. Nous avons fait une belle partie d’échecs. Comme je l’ai dit, Canelo est un concurrent très coriace, Un combattant coriace et il est l’un des visages du sport de la boxe. »

Floyd Mayweather a discuté de l’option de monter sur le ring avec Julio Csar Chvez auquel il a nié que cela était possible.

« Hier, nous étions sur scène, je lui ai dit que c’était une légende, des gars comme Julio Cesar Chvez, Roberto Durn, Larry Holmes ont ouvert la voie, m’ont ouvert l’espace pour arriver là où je suis. Cependant, il insistait sur le fait qu’il voulait faire l’affichage et je lui ai dit qu’il ne pouvait utiliser qu’une seule main. C’était du bavardage, mais la vérité est que ce ne sera pas le cas, car cela nuirait à son héritage ainsi qu’au mien. Je le possède. Il est plus âgé que moi, mais Chvez est une légende. »