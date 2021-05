Boxe: Floyd Mayweather dépose 120 millions de poursuites contre une entreprise qui a offert le combat contre Logan Paul à Dubaï

Floyd Mayweather poursuit la société pour rupture de contrat. AP

Le combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul avait prévu se déroulent à Dubaï, mais la société qui a promis que le siège Mayweather Promotions a rompu le contrat et réclame maintenant 120 millions.

Selon les informations de TMZ qui a obtenu le procès, dit la société appelée PAC Entertainment Worldwide J’ai sollicité Mayweather pour organiser le combat contre le YouTuber à Dubaï sans date fixe.

Les offres présentées par PAC a attiré l’attention de Money, car ils lui avaient assuré un lieu et d’énormes profits, tels que les 100 millions de dollars pour les promoteurs. Mayweather Promotions a accepté l’offre et que le contrat stipulait que PAC doit donner un montant minimum de 100 millions de dollars, qui a expiré le 25 mars et n’est jamais venu.

Promotions Mayweather affirme que le retard de paiement déclenche une clause qui permet à MP de résilier la transaction et, en même temps, exiger que PAC décaisse les 110 millions de dollars.