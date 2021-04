Boxe: Floyd Mayweather gagnera jusqu’à 100 millions de dollars pour combattre Logan Paul

Logan Paul et Floyd Mayweather s’affronteront le 6 juin lors d’un match d’exhibition. Matchroom Boxe / AP

Le 6 juin prochain, Floyd Mayweather revient sur le ring pour affronter Logan Paul. L’ancien meilleur livre pour livre a prédit un gain plus que significatif pour ce jour-là en combattant le frère de Jake Paul.

Selon SunSport, «Money» est convaincu d’avoir un PPV réussi; même qui vous permettra d’augmenter considérablement vos revenus. Mayweahter aurait dit à l’homme d’affaires Rob Moore qu’il avait prévu jusqu’à 100 millions de dollars dans les revenus de monter dans le ring contre Paul.

“Ce sera une exposition en six tours et je pense que ça va être très divertissant, les gens vont adorer. Nous devons regarder 100 millions pendant six tours au lieu de 12 tours pour 35 millions; grande différence », aurait-il commenté Moore selon le médium.

De même, Floyd garantit également que le duel contre Logan Cela impliquera une arène bondée. «Je ne peux pas vraiment dire quels seront les chiffres. Combien d’argent vais-je gagner, ou combien Logan Paul va-t-il gagner; mais nous pouvons toujours projeter », a-t-il ajouté.

Mayweahter Il ne s’est pas battu depuis une apparition en 2018 au Japon contre Tenshin Nasukawa. Revenez maintenant sur le ring pour enchanter à nouveau ses fans et montrer que son pouvoir dans les gants est intact.