Boxe : Floyd Mayweather : “Je suis le meilleur pour braquer des banques légalement”

in

Floyd Mayweather parle de l’argent gagné contre Logan Paul. Jasen VinloveUSA AUJOURD’HUI Sports

Floyd Mayweather Il est revenu sur le ring dimanche, combattant dans une exposition contre le youtuber Logan Paul. « Argent » a clairement indiqué : Il l’a fait juste pour l’argent.

“Les patchs sur mes shorts valaient à eux seuls 30 millions. Alors, qui est l’homme le plus intelligent de la boxe ? », a-t-il déclaré après le combat, dans lequel beaucoup lui ont reproché d’être un mauvais spectacle.

« Si vous ne voulez pas me voir combattre des expositions, ne venez pas, ne les voyez pas ! Mais quand il s’agit de… braquer des banques légalement, je suis le meilleur. Quand il y a une opportunité pour un cambriolage, un cambriolage rapide, à la fin de la journée, je suis le plus intelligent. Ils disent ‘Floyd ne ressemble plus à ce qu’il avait l’habitude d’avoir’… Eh bien, je vais vous dire que mon compte bancaire s’améliore de jour en jour.”

Mayweather a déclaré qu’il n’est pas intéressé par ce que les médias disent de lui. “Ils écrivent des histoires de Floyd, mais voir la maison qu’ils ont et voir celle que j’ai.”

« Money » a déclaré qu’il ne pensait plus à se battre professionnellement

“Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, mais je le verrai avec mon équipe. Il faut se rendre compte, je fais ce sport depuis 25 ans, je comprends que je n’ai pas 21 ou 25 ans, mais je me suis bien amusé ce soir.”