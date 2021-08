Boxe : Floyd Mayweather montre sa collection de voitures d’un million de dollars : 16 voitures avec cinq Rolls-Royce !

in

Floyd Mayweather revendique sa collection de voitures d’un million de dollars : 16 voitures avec cinq Rolls-Royce !

Floyd Mayweather est connu pour avoir une fortune ridiculement grande. Non seulement économiquement parlant, mais aussi matériellement où l’une de ses principales collections est celle de voitures qui comprend Ferrari, Mercedes McLaren, G-Wagon et Rolls-Royce.

Dans une vidéo sur son compte Instagram, l’ancien champion a demandé à ses fans de l’aider à choisir la voiture avait l’habitude d’aller à son club Girl Collection et a fait visiter son garage où Il a montré ses cinq Rolls-Royce.

“J’ai environ 100 voitures, mais ici, nous aimons appeler cela le Sweet Sixteen ! Je ne sais pas ce que je veux sortir ce soir », a déclaré Floyd.

Parmi les voitures qu’il supposait avoir cinq Roll-Royce, quatre Ferrari, une Mercedes McLaren, un G-Wagon, une Bentley coup, en plus de la version camion et voiture du Lambo et Maybach. En fin de compte, il a été décidé d’utiliser la version voiture Maybach pour “aller léger” à son club.