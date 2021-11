Boxe : Floyd Mayweather rabaisse Logan Paul : « Si ça avait été un vrai combat, je le finirais au premier round »

Floyd Mayweather rabaisse Logan Paul. .

Le combat entre Floyd Mayweather entre Logan Paul était l’une des plus vues et aussi l’une des plus critiquées, car ils considéraient que l’ancien champion ne voulait pas mettre fin au youtuber dans le cadre du spectacle.

Eh bien, bien que Logan ait nié cela, il semble que Mayweather ait décidé de donner sa version et maintenant il a assuré que, S’il était sérieux au sujet du combat, il l’aurait assommé au premier tour.

« J’ai fait une émission avec YouTuber Logan Paul. Nous nous sommes amusés. Les gens doivent savoir qu’il y a une différence entre un vrai combat et une émission. Tout ce que je faisais était de m’entraîner de temps en temps. Si ça avait été un vrai combat, il aurait été terminé au premier tour.»

Le combat a été convenu à huit tours et bien qu’à certaines occasions pouvait toucher The Maverick, Money ne pouvait pas le mettre KO en le décrétant sans un vainqueur officiel, mais la victoire de cet événement a rapporté un bénéfice de 1 million de dollars sur la vente du PPV.