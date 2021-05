Boxe: Floyd Mayweather répond à Canelo Álvarez et le compare à Logan Paul

Floyd Mayweather répond à Canelo. AP

Derrière la premier face-à-face intense entre Floyd Mayweather et Logan Paul, où Money a fini par aller aux coups avec le frère du youtubeur, Jake Paul, les invaincus dans le monde de la boxe ont parlé de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Il y a quelques jours, Canelo précisait que si Floyd l’avait affronté au meilleur moment de sa carrière, il l’aurait assommé, ce à quoi l’Américain a répondu: “C’est fou que Canelo ait dit ça parce que quand il m’a fait face, il était au plus haut point de sa carrière, mais j’étais un vieil homme, je n’étais même pas dans la fleur de l’âge lorsque nous nous sommes battus. “

“Comme maintenant avec Logan Paul, C’est un jeune rival, bien que je sois plus âgé, j’ai beaucoup plus d’expérience et Je vais lui montrer que se battre au niveau élite est tout autre chose. “ a conclu qui était la meilleure livre pour livre de la planète.