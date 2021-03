Boxe: Floyd Mayweather répond aux critiques et montre toute sa puissance avant son retour à la boxe

Floyd Mayweather se prépare à revenir sur le ring cette année et montre toute sa puissance. Floyd Mayweather

Floyd Mayweather prévoit de revenir sur le ring cette année et l’un de ses combats sera contre Logan Paul. Cependant, devant les critiques qui se sont demandé s’il pouvait continuer avec une marque invaincue, le «Money» a envoyé un message clair et était chargé de montrer sa grande condition physique.

À travers une vidéo publiée sur Instagram, Mayweather a affirmé qu’il était convaincu de déclarer des revenus allant jusqu’à 100 millions de dollars, une fois que le match de célébrités sur Internet se produit.

« Ils sont préoccupés par l’héritage, je suis préoccupé par les pièces »; Floyd a déclaré, tandis que la vidéo montre la vitesse de l’ancien meilleur livre pour livre quand il frappe un sac.

Avant de combattre Paul, Mayweather a déclaré qu’il participerait à un duel d’exhibition au Japon. Cependant, après avoir dépassé l’engagement, son plan est d’avoir le procès devant Logan; Il espère également pouvoir faire un duel de plus et dans sa ligne de mire se trouvent Jake Paul et même 50 centimes.