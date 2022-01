Boxe : Frank Snchez se moque de Tyson Fury et Oleksandr Usyk : « Je les assomme facilement »

Frank Sanchez espère devenir le roi des poids lourds. . images

Frank Sanchez est devenu une sensation de poids lourd. Le Cubain a surpris par ses qualités et il a présumé qu’il pouvait avoir les conditions pour se battre pour les titres importants de la division.

Après sa victoire contre Christian Hammer, le ‘Cuban Flash’ a souligné l’essor qu’a connu sa carrière. j’ai même supposé que peut facilement battre les champions Tyson Fury et Oleksandr Usyk, qui règne en poids lourd.

« Je l’assomme facilement (Fury). Il n’a aucune compétence en boxe. (Usyk) encore plus facile. Usyk a du mouvement mais n’a pas la technique que j’ai « ; manifesté dans une interview pour ESNEWS.

Le candidat de l’équipe Canelo continue de passer les tests et sera bientôt prêt pour les examens du plus haut niveau. Pendant, Il espère récolter un 2022 plétrique où son nom gagne en force et espère défier l’un des grands champions.