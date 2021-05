Boxe: Fury et Joshua se rattrapent dans les réseaux sur la demande de Wilder: “Vous êtes plein de merde, 20 millions de personnes à combattre les mains nues …”

Tyson Fury et Anthony Joshua s’attaquent sur Twitter pour l’annulation.

Pendant des mois, la lutte entre Tyson Fury et Anthony Joshua pour unifier la catégorie reine de la boxe, mais le une ordonnance d’un juge obligerait le roi des gitans à combattre une troisième fois Deontay Wilder.

Une grande partie de la file d’attente a eu ce fait, avec des déclarations partout et offres d’un million de dollars à Wilder pour supprimer la demande et les Britanniques sont mesurés sur le ring, mais alors que la situation est enfin résolue, Fury et Joshua sont aux prises avec les réseaux sociaux.

AJ a écrit sur Twitter mercredi après-midi pour attaquer l’honnêteté de Fury: “Tyson Fury le monde sait maintenant que vous êtes une fraude. Vous avez déçu la boxe! Vous avez menti aux fans et leur avez fait croire. Vous avez utilisé mon nom pour tricher, pas pour vous battre. Apportez-moi un boxeur qui peut gérer ses affaires de la bonne manière. “.

Gypsy King a répondu qu’AJ connaissait la situation juridique et qu’il se battrait avec son poing nu quand il le voudrait, accompagné d’émojis du majeur levé.

“Tu es plus plein de merde qu’Eddie (Hearn). Vous crachez de la pure merde. Toute votre équipe savait qu’il y avait arbitrage et c’était hors de ma portée. Mais je te dis quelque chose Si je suis vraiment un fraudeur, allons-nous nous battre ce week-end jusqu’à ce qu’un homme se rende? Mettons 20 millions chacun !!! “

Joshua a répondu immédiatement: “S’il y avait un arbitrage, pourquoi dire au monde que nous allions nous battre! Le combat était convenu! Indicté. Poing propre? Tu es un bon garçon, ne joue pas avec moi Luke! Vos cheveux vous frapperont et vous ne ferez rien! Vous êtes des ordures“.

Gypsy King a répondu: “Je ne vais pas entrer dans les détails en ligne. Vas-tu me frapper, vraiment paresseux? S’il vous plaît essayez, bum, j’attends. Je vais d’abord détruire Wilder et ensuite toi aussi“.