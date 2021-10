Boxe | Fury ne peut que perdre contre lui-même

Wladimir Klitschko dominé la division de les poids lourds d’un poing d’acier pendant 11 ans, de 2004 à 2015. L’Ukrainien a collectionné toutes les ceintures sauf celle du prestigieux World Boxing Council (WBC ou WBC, comme vous préférez l’acronyme), qui a longtemps détenu son frère Vitali, une situation qui a empêché l’unification en raison d’une promesse qu’ils avaient faite à leur mère de ne jamais se faire face. La promenade de Klitschko, avec sa boxe académique venue de l’Est, il a maintenu la catégorie reine embourbée dans l’indolence. Un challenger était nécessaire pour mettre fin à cette séquence sans fin, mais ils ont tous heurté le même mur. Wladimir avait une fiche de 64-3, avec 22 victoires d’affilée, lorsqu’il a croisé sa route Tyson fureur, avec une note de 24-0, que ce 28 novembre 2015 s’est transformée en 25-0. Fury a donné au champion en titre une leçon de boxe, avec un triomphe indéniable qui semblait ouvrir une nouvelle ère. Le fan s’est retrouvé avec l’envie. Fury a ensuite dévalé une colline de drogue et d’alcool jusqu’à ce que vous perdiez toutes vos ceintures.

Pendant son absence, deux combattants ont émergé en parallèle : Anthony Josué, qui a mis la dentelle sur Klitschko, et Deontay Wilder, avec un droit dévastateur. Les gros pesos ont repris de l’intérêt, Wembley a réuni 80 000 personnes, chacun grandissait à ses côtés tandis que le public réclamait un duel qui n’eut jamais lieu. D’une part, pour la mentalité de cristal de Josué, qui tomba devant Andy Ruiz, d’abord et avant Olek usyk, Récemment. Et, de l’autre, pour le retour de Fury, qui a résolu la trilogie avant Wilder avec un nul et deux victoires. A partir d’aujourd’hui, toute combinaison entre eux anime la division : Wilder, Joshua, Ruiz, Usyk, Fury… Mais, surtout, la dernière danse de Gipsy King a laissé la même sensation qu’en 2015. C’est le meilleur. Et qu’il ne peut que perdre pour lui-même.