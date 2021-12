Boxe : Gervonta Davis et Ryan Garcia s’affrontent et Floyd Mayweather s’en mêle : « On ne s’inquiète pas pour lui, c’est une jolie fille.

Gervonta Davis et Ryan Garcia pourront entrer sur le ring à l’avenir / @ ShowtimeBoxing et @ / RyanGarcia

Gervonta Davis a fait une défense réussie contre Isaac ‘Pitbull’ Cruz, bien qu’apparemment son exploit ne soit pas passé inaperçu avec Ryan Garca et Scar de la Hoya car pendant la fin du concours ils se sont consacrés à envoyer le message étrange contre le champion régulier de la World Boxing Association.

Les juges ont délibéré au Staples Center de Los Angeles que Gervonta Davis était victorieuse aux points. Le premier pour cela va après les sept dernières années dans laquelle chacune de leurs confrontations a abouti à la voie du chloroforme.

Ryan Garcia, champion par intérim des poids légers WBC, n’est pas revenu sur le ring entre le milieu et la fin de 2021 après deux annulations. Le premier alléguait qu’il souffrait de problèmes d’anxiété et de dépression, tandis que le second était dû à une blessure à la main droite. De toute façon le combattant de sang mexicain planifie son retour, bien qu’avant il en profite pour démériter le travail de Gervonta Davis.

Oscar de la Hoya, le promoteur de Ryan a été le premier à allumer le fusible en publiant un tweet qui disait : « Ryan Garcia a battu tous les poids légers du monde ». Un commentaire auquel Davis a répondu plus tard: « Je vais les battre tous les deux. »

Le combattant de l’équipe Canelo a également attiré l’attention en s’immisçant dans la discussion : « Tu ne peux pas et ne veux pas faire de la merde, nous l’avons tous vu aujourd’hui« , pour terminer plus tard : « Tu as presque perdu et ils l’ont réparé pour que tu sois bien. Avec les combattants de niveau c, de tous les poids légers, il est le plus faible, « dans une allusion au Allégations récentes sur la surprotection présumée de Floyd Mayweather Jr., promoteur du boxeur, qui en théorie choisira des combattants comme voie.

Dans une autre bataille de promoteurs, Mayweather a discuté des remarques de Ryan Garcia : « On ne s’inquiète pas pour lui… C’est une jolie fille, Voilà ce qu’il est ».

L’ancien champion du monde et l’un des meilleurs salariés de l’industrie a poursuivi sa critique de Ryan Garcia : « J’ai eu des gens jaloux de moi tout au long de ma carrière avant un professionnel. Quant à Cruz avec Tank (Gervonta Davis), (Cruz) sait que je n’ai pas gagné. Faites-lui savoir que je n’ai pas gagné du tout. Et si Tank avait vraiment perdu le combat, il aurait dit qu’il avait perdu. Et, bien sûr, nous sommes en Californie, c’est le Mexique. Je veux dire, si vous ne combattez pas au Mexique, mais le Texas et la Californie, c’est fondamentalement comme combattre au Mexique. Mais Cruz est un concurrent coriace, un concurrent très, très coriace .. « .