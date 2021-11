Boxe : Gervonta Davis : « J’ai les mêmes compétences que Canelo »

Gervonta Davis s’abandonne aux qualités de Canelo lvarez. PA

Gervonta Davis est devenu l’un des combattants les plus puissants au poids léger. Le combattant américain a été reconnu pour ses excellents coups et en tant qu’élève le plus avancé de Floyd Mayweahter. Même le ‘Tank’ a fini par être comparé à Sal ‘Canelo’ lvarez ..

Dans le passé, Davis a provoqué la controverse en mettant ses conditions à côté du combattant mexicain et récemment, Gervonta est revenu à la charge en veillant à ce que ses compétences soient comparables à celles du Mexicain. Lors d’une interview avec Fightype, il a assuré que Canelo avait été une grande inspiration pour sa carrière.

« Quand j’ai dit que Canelo était moi à 168 livres, je faisais référence aux compétences de boxe. Bien qu’ils l’aient tous pris de la pire des manières. J’ai les mêmes compétences que lui à 130, 135 et 140 livres. Je pense que beaucoup sont motivés et c’est bien », a déclaré le champion en trois divisions.

Également, Gervonta ne tarit pas d’éloges sur ce qu’a fait Lvarez, qui cherche maintenant à se consolider chez cruiserweight et vient de devenir le champion incontesté des super-moyens. « J’ai l’impression que nous avons des styles similaires. Ce que (Canelo) fait pour la boxe est important. Cela a motivé de nombreux jeunes, comme moi, à être formidables » ; souligné.

Les « Tank » a défendu le titre des poids légers contre Isaac « Pitbull » Cruz le 5 décembre au Staples Center. Ce sera la deuxième bagarre pour Davis, qui en juin est devenu champion des super-légers après avoir renversé Mario Barrios.