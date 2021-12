Boxe, haltérophilie et pentathlon, mortellement blessé pour le CIO

Trois sports classiques gravement menacés à Los Angeles 2028. L’Exécutif, l’organe directeur de la Le Comité International Olympique (CIO) a décidé aujourd’hui d’exclure la boxe, l’haltérophilie et le pentathlon moderne du programme sportif initial. En revanche, le CIO a décidé que la inclusion parmi les 28 déjà proposées comme skate à part entière, escalade et surf. Los Angeles 2028 peut également demander l’entrée de quelqu’un d’autre en tant qu’invité.

« L’inclusion de ces sports axés sur les jeunes repose sur leur contribution significative au succès de Tokyo 2020, leur engagement en faveur de l’innovation et leurs racines profondes en Californie », justifie le CIO.

Le CIO, oui, a déclaré qu' »un chemin » sera tracé pour que l’haltérophilie, la boxe et le pentathlon puissent continuer aux Jeux s’ils résolvent « les problèmes » qui existent sur eux avant 2023.

L’haltérophilie est depuis longtemps à la pointe de la technologie en raison de ses problèmes de dopage qui l’ont obligé à effacer des podiums entiers à Londres 2012 et Rio 2016 après réanalyse de l’échantillon. La FIH (Fédération Internationale) a également été « un nid de corruption au plus haut niveau » selon le rapport McLaren pour l’Agence mondiale antidopage pendant le mandat de Tamas Ajan, Président entre 2000 et 2020. Les réformes de ses règles antidopage introduites cette année n’ont pas non plus convaincu le CIO. Déjà pour Paris 2024 le quota d’athlètes est passé de 196 à 120.

La boxe vit dans une crise de confiance permanente après que le CIO a suspendu l’AIBA (International Boxing Association) pour des affaires de corruption. À Rio, jusqu’à 11 combats ont été soupçonnés de falsification, selon une autre enquête de Richard McLaren.

Dans le cas du pentathlon moderne, il s’agit plutôt d’un problème de désaffection du public. Déjà pour Paris 2024 l’Union Internationale remplacera l’équitation (un cavalier a été expulsé pour avoir maltraité un cheval à Tokyo) pour un autre sport (peut-être le cyclisme) maintenant l’escrime, la natation, le tir et la course.