Boxe, hors programme initial des Jeux de 2028

Surf, escalade sportive et skateboard, les sports qui ont fait leur entrée au programme olympique en Tokyo 2020, ont été inclus dans la liste des disciplines pour le Jeux de Los Angeles 2028a déclaré jeudi le Comité International Olympique (CIO).

Mais la boxe, l’haltérophilie et le pentathlon moderne n’ont pas dépassé le seuil des 28 sports initiaux et doivent répondre à certains critères en 2023 pour être inclus, a déclaré le président du CIO, Thomas Bach, lors d’une conférence de presse en ligne à l’issue d’une réunion du directoire de l’entité.

Une session du CIO en février approuvera le programme initial. Les trois sports exclus seront réintégrés dans la session du CIO en 2023.

Skateboard, escalade sportive et surf font partie du programme de la Jeux Olympiques de Paris 2024.

Pour l’haltérophilie et la boxe, leur exclusion est un coup dur alors que les fédérations internationales sont aux prises avec des problèmes de gouvernance, financiers et de corruption et le CIO a averti à plusieurs reprises que si les réformes ne sont pas menées, elles risquent d’être exclues du programme olympique.

Les deux devront montrer des améliorations en termes de transparence financière et de gouvernance pour revenir aux Jeux olympiques.

Le pentathlon moderne, inscrit aux Jeux depuis plus d’un siècle, devrait prévoir des plans pour remplacer les chevaux en compétition après un scandale lors des Jeux de Tokyo où un dresseur a heurté un animal.

Lire aussi

Le CIO a imposé une série de conditions aux fédérations internationales de boxe, d’haltérophilie et de pentathlon moderne pour les maintenir au programme des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, pour lesquels il a déjà accepté la continuité du surf, de l’escalade et du skateboard.

Les exigences du CIO avec la boxe et l’haltérophilie portent sur sa transparence et sa gouvernance, mais celles faites au pentathlon sont liées à ses changements de format, notamment le remplacement des courses hippiques par un autre sport, et sa capacité à attirer les jeunes et gagner en universalité.

Bach a également indiqué que le CIO continuerait de « surveiller » le calendrier du football, un sport qu’il a cité parmi les 28 inclus dans le programme de Los Angeles 2028.

Mais interrogé sur l’éventuelle coïncidence des Jeux avec une Coupe du monde tous les deux ans, le président a assuré : « Il faudrait voir ce que cela signifie pour la disponibilité des meilleurs joueurs et nous considérerions les conséquences de cette situation, même si pour le moment, ce n’est que de la spéculation car nous n’avons pas de vraies informations. »