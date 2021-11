Boxe : Ilunga Makabu accepte le défi de Canelo lvarez et menace : « Je vais pour toi »

Ilunga Makabu met en garde Canelo lvarez. GB

Après cette semaine, l’intérêt de Saúl ‘Canelo’ Álvarez pour avoir à nouveau gravi la division et affronté Ilunga Makabu, champion WBC cruiserweight, le combattant africain a accepté le défi.

« Je viens pour toi Canelo, j’attends que tu viennes aussi. La boxe mexicaine est dure, mais nous savons d’où nous venons, l’Afrique est aussi une grande jungle », a déclaré Makabu dans une interview à No Can Play Boxeo.

« Bienvenue, je suis un champion et j’aime aussi me battre avec les meilleurs, j’accepte le défi de combattre Canelo et lui souhaite bonne chance, tu es le bienvenu pour me défier. J’accepte le combat, j’accepte le défi car j’aime me battre avec les meilleurs. Canelo n’est pas un petit boxeur, c’est une superstar et je le respecte, j’ai du respect pour lui. Et j’aimerais qu’il vienne dans ma division pour le défi et je vais lui montrer que cette division est différente. »