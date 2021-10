Boxe : Jake Paul annonce qui il va combattre et se moque de Canelo lvarez et Tommy Fury

Jake Paul s’est battu pour la dernière fois contre Tyron Woodley / .

Jake Paul ne veut apparemment toujours pas baisser ses gants et vous avez déjà des projets à court terme de sa récente carrière de boxeur, mais tout en précisant qui sera son prochain adversaire critique et se moque de Sal ‘Canelo’ lvarez et Tommy Fury.

Alors que des rumeurs rapprochent le frère de l’actuel champion des poids lourds WBC, Tyson Fury avec Jake Paul, dans un match qui pourrait voir le jour en fin d’année ; La star d’internet a évoqué via ses réseaux sociaux que son prochain match serait contre Hctor Lpez ou Javier Martnez.

« 7-0 Fury n’est pas suffisant pour mon cinquième combat. Je vais combattre Hctor Lpez ou Javier Martnez plus tard. Hector était le huitième adversaire de ‘Tanks’, est allé 0-0 et s’est couché 0-1. Hector était un MMAer qui avait une fiche de 2-0. Javier était le dixième adversaire de Canelo, il est entré dans le combat 0-0 et a pris sa retraite 0-1 #Clowns (Clowns) ».

7-0 Fury ne le coupe pas pour mon 5e combat Je combats soit Hector Lopez soit Javier Martinez ensuite !! Hector était le 8e adversaire de « Tanks », est arrivé 0-0 et a pris sa retraite 0-1. Hector était un MMAer qui était 2-0 Javier était le 10e adversaire de Canelos, est entré dans le combat 0-0 et a pris sa retraite à 0-1 # Clowns ? Jake Paul (@jakepaul) 24 octobre 2021

Le youtuber a actuellement une fiche de 4-0, reste invaincu bien qu’il y ait une grande partie des fans de boxe et des personnages qui ne croient pas Jake Paul. Mais tout n’y est pas, le benjamin de la famille Paul s’en est aussi pris à Canelo et Tommy Fury.

Jacques Paul bat Tyron Woodley La dernière fois qu’il est monté sur un ring à la mi 2021. ‘The Problem Child’ a déjà conquis plusieurs ennemis. Jorge Masvidal est l’un d’entre eux, le combattant de l’UFC a même déclaré qu’il ne se battrait pas pour le moment avec l’influenceur mais il a l’intention d’aller contre lui une fois sa période dans l’octogone terminée.

En ce moment, où j’en suis dans ma carrière, je vais combattre les meilleurs combattants du monde. Vérité? Nous pouvons tous les deux convenir que dans le putain d’UFC et à 170 livres, il y a beaucoup de bons gars que je peux foutre en train de battre. «

Masvidal n’est actuellement pas autorisé à combattre Jake Paul Car il a un contrat avec l’UFC et Dana White, propriétaire de la promotion, n’est pas intéressée que ses combattants affrontent le youtuber. C’est pourquoi Masvidal a continué dans les mots que sportbible.com a repris.

« Quand j’ai fini de frapper les combattants de classe mondiale, ce clochard sera toujours là, va encaisser un chèque de paie rapide pour l’avoir frappé si fort devant tout le monde. Ce genre d’options sera toujours là. Mais en ce moment, quand je suis dans la force de l’âge, je dois faire des choses que les gens dans la force de l’âge font, et c’est combattre les meilleurs au monde. Il n’est pas dans cette conversation «