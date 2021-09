Boxe : Jake Paul avance pour sceller le combat contre Tommy Fury et Tyson approuve l’idée

Tommy Fury affrontera Jake Paul et les négociations sont avancées. . / Jake Paul

La le combat entre Jake Paul et Tommy Fury est plus proche d’être une réalité. Les conversations entre ces boxeurs avancent et du côté de la célébrité des réseaux sociaux ils sont optimistes quant au fait que le duel se concrétisera bientôt.

“Je pense que Tommy Fury est en tête de liste. Il est doué, invaincu et un vrai boxeur. Il a environ quatre millions de followers sur Instagram, ce qui est un bon compromis “, a récemment déclaré Jake pour ‘Full Send’.

De même, l’entraîneur-chef de Paul, BJ Flores, a réchauffé le procès avec une série de déclarations dures : “Tout le monde est fou de Tommy, mais je n’attendais pas grand-chose. Pour être honnête, je n’attendais pas grand-chose de Fury”; révélé à Mirror Fighting au sujet du duel qu’il a eu contre Anthony Taylor.

Cependant, je souligne quelques qualités qui feront de lui un bon combattant face à Jake : « C’est un beau garçon, très charismatique, le frère cadet du champion du monde des poids lourds. Tyson, il vient de ce milieu gitan et il est très dur. »

Lors d’une interview à IFL TV, Tyson Fury a souligné le travail accompli par les frères Paul. Le champion des poids lourds a déclaré qu’il était favorable à la poursuite du marché de la boxe. Il a également donné le feu vert à son frère pour faire face à « Enfant à problème ».

“Beaucoup de gens disent que tout ce truc sur YouTube est de la foutaise et qu’ils ne veulent pas le voir. Mais je suis le champion des poids lourds et je suis le meilleur combattant et j’aime voir ces YouTubers se battre. J’aime les voir car ils apportent des millions d’yeux en plus à mon sport, dont je suis le maître”, avoua le ‘Gypsy King’.