Boxe: Jake Paul demandera le combat contre Dustin Poirier s’il bat à nouveau Conor McGregor

Jake Paul attend le vainqueur entre Conor McGregor et Dustin Poirier à l'UFC 264.

Jake paul il continue avec ses conférences de presse menant à son combat du 17 avril contre Ben Askren. La semaine dernière, il a eu une confrontation de questions avec son rival où ils en sont presque venus aux coups car ils ont échangé plusieurs coups. Et quelques jours plus tard, Paul a parlé avec ESPN où il a assuré qu’il cherchait toujours à monter sur le ring contre Conor McGregor.

«Il est clairement en colère. Il se retourne, il va mettre sa main sur mon visage, BOOM, il tire le comptoir droit contre le corps. Il a de la chance que je ne l’ai pas assommé. Je me suis arrêté pour l’assommer « ; Il a déclaré au sujet de la confrontation qu’il a eue contre Askren.

Concernant une possible bataille contre ‘The Notorious’, La célébrité des médias sociaux a affirmé qu’elle avait toujours en tête de lui faire face. Bien que je répète que tout dépendra du résultat du trilogue contre Dustin Poirier le 10 juillet à UFC 264.

«Je pense juste que McGregor a ce nom pour être excellent dans ce sport pendant un certain temps. Mais s’il perd à nouveau face à Poirier, dites-lui: « Hé, laisse-moi combattre Poirier. » Pourquoi pas? Vous devez d’abord gagner dans votre propre sport et alors peut-être que nous pourrons découvrir quelque chose. Je suis le combat pour l’argent que Conor recherche en ce moment, aussi fou que cela puisse paraître », a déclaré le youtubeur et boxeur.

Jake était à la recherche de poursuites judiciaires avec des stars du MMA, telles que McGregor ou Nate Diaz, ceci après avoir assommé Nate Robinson, une ancienne star de la NBA. Paul rêve que la victoire contre Ben Askren lui donnera une plus grande crédibilité dans le monde de la boxe et du MMA.