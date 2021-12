Boxe: Jake Paul désigne Tyson Fury comme le coupable pour avoir cassé les côtes de Tommy Fury

Jake Paul accuse l’entraînement intense de Tommy Fury d’être la cause de ses côtes cassées. . images / Tyson Fury

Jacques Paul est revenu sur l’accusation contre la famille Fury. Maintenant le youtubeur controversé a désigné le champion des poids lourds Tyson Fury comme ayant blessé son frère Tommy, qui l’oblige à abandonner le combat convenu pour le 18 décembre.

Lors d’un entretien, Paul a parlé des côtes cassées de son adversaire et a affirmé que cela aurait pu être dû à l’entraînement intense de « Gypsy King ». Pour le « Problem Child », la blessure pourrait provenir de la série de coups qu’il a infligés à Tommy Fury dans les côtes, dans le cadre des exercices.

« J’ai vu les photos et qui sait, c’est tout à fait possible. Il est très possible qu’une côte se brise en toute sécurité, lorsque je fais cet exercice, nous prenons des précautions et nous faisons attention parce que vous entendez des histoires de combattants qui se blessent en essayant de travailler leurs abdos « ; Paul a parlé à MMA HourConcernant la vidéo où l’on voit Tyson frapper « TNT » avec un ballon d’exercice.

En contrepartie, John Fury a souligné que la blessure de son fils est survenue après que quelqu’un l’a frappé fort dans les côtes. Bien que Tyson n’ait rien déclaré à ce sujet.

Il n’y a pas de solution facile

il n’y a pas de raccourci @tommytntfury qui travaille dur dans la région de la baie ! @jakepaul découvrira à la dure que vous ne pouvez pas jouer à la boxe. !! @ WBCBoxing pic.twitter.com/qbudrQx1Ya ? TYSON FURY (@Tyson_Fury) 9 novembre 2021

À présent, Jake se battra dans un match revanche ce 18 décembre contre Tyron Woodley. L’ancien UFC a été le seul à emporter le youtuber et ce week-end il espère se venger après être tombé sur les cartes.