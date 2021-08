Boxe : Jake Paul et Gervonta Davis s’affrontent sur les réseaux sociaux : “Quelqu’un a le tempérament colérique”

in

Jake Paul se moque de la stature de Gervonta Davis. . images / Jake Paul

Jacques Paul fait sensation en publiant une liste de « futurs adversaires » à affronter en boxe. L’image est montée Gervonta Davis, qui n’a pas pris de la meilleure des manières l’idée du ‘youtuber’ et J’ai tout de suite écarté l’idée de lui faire face.

« Tu ferais mieux de me laisser tranquille » ; a écrit le « Tank » via son compte Twitter. Cependant, Paul ne resta pas les bras croisés et J’ai immédiatement répondu par une moquerie sur la stature de la star montante de la boxe.

Jake Paul ferait mieux de me laisser tranquille.. ? Gervonta Davis (@Gervontaa) 14 août 2021

Avec un photomontage, Jake a souligné la taille de Gervonta et avec un message, s’est moqué de son sens de l’humour : “On dirait que quelqu’un a un tempérament COURT !”; manifeste.

Depuis son incursion dans la boxe, ‘Probelm Child’ a enregistré de bons revenus en pay-per-view et a clairement indiqué que son rêve est de chercher un duel pour un titre mondial. La prochaine bagarre de Paul sera celle 29 août contre Tyron Woodley.