Boxe : Jake Paul fouette Julio Cesar Chvez Jr. : « Je n’aime pas combattre les perdants.

Le boxeur américain envoie un message dur au “Fils de Légende”. .

Le boxeur youtuber, Jake Paul, se prépare à Porto Rico dIl fait face à son prochain combat contre l’ancien combattant de l’UFC Tyron Woodley 29 août au Rocket Mortgage FieldHouse Arena, Cleveland. Cependant, il vient d’assommer sans même toucher le boxeur mexicain, Julio Cesar Chavez Jr, après avoir refusé un combat avec lui pour être un perdant, selon ses mots.

“J’aime pas combattre les perdants, il perd tout le temps. J’ai perdu contre Anderson Silva, étant donné que je suis un meilleur combattant que lui. S’il veut être mis KO lors d’une séance de sparring, alors on arrangera quelque chose”, a assuré le youtubeur.

Le ‘Fils de la légende’, a perdu ses quatre derniers combats donc le boxeur américain ne cherche pas un combat contre lui. Jake n’a pas perdu de temps et est revenu pour évoquer le sujet de Saul?Canelo? Álvarez, qui a mentionné qu’il est dangereux que ce type de combattant exerce des fonctions professionnelles ne pas avoir de carrière amateur.

“Je ne suis pas d’accord pour que des personnages comme ça soient autorisés à faire des combats professionnels sans faire une carrière amateur, car ils ont mis leur vie en danger », a commenté le champion mexicain pour le LA Times en décembre 2020.

A quoi le plus jeune des Paul a répondu qu’ilil plus de 400 combats en séances d’entraînement dans les gymnases lui ont servi de préparation. “Les plus de 200, 300, 400 matchs d’entraînement m’ont servi de carrière amateur…quand ils me voient gagner en continu, à un niveau de compétition toujours plus élevé, alors personne ne dira rien. “, a déclaré le boxeur.