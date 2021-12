Boxe : Jake Paul : « Je peux devenir le prochain Muhammad Ali »

Jake Paul se compare à Muhammad Ali avant le match revanche avec Tyron Woodley. AP / Capture d’écran Sporf

Jacques Paul monter sur le ring pour la cinquième fois de sa carrière samedi à Tampa, quand il revanche contre Tyron Woodley.

The Problem Child a pris la parole après une confrontation jeudi, dans laquelle il a mentionné que la boxe ne se soucierait pas d’une victoire de Woodley, alors que s’il gagne, il poursuit une trajectoire qui, selon lui, le place au niveau du plus grand de tous les temps.

Paul a attaqué Woodley en disant qu’il était déjà un vétéran et un athlète accompli. « Quand tu fais quelque chose, ça commence à devenir une habitude. Quand tu es un perdant, ça devient une habitude Et c’est le cas de Tyron. Qu’est-ce que tu as ici ? Quelle carrière lui reste-t-il ? », a-t-il déclaré dans des propos compilés par Sporf.

« J’ai 24 ans, je peux mettre le monde à mes pieds. Je peux devenir le prochain Muhammad Ali au rythme où nous allons. Qu’est-ce qu’il a? J’ai une plus grande histoire, une plus grande présence, et je fais quelque chose que personne n’a fait auparavant. S’il gagne, il n’aide pas le sport, il n’aide pas le monde, personne ne s’en soucie vraiment. »

« Je pourrais devenir le prochain Muhammad Ali à ce rythme. » @JakePaul a fait des déclarations audacieuses avant son match revanche avec @TWooodley. @ Boxe_Social pic.twitter.com / JELGOsb4uB ? SPORF (@Sporf) 16 décembre 2021

Ce n’est pas la première fois que Paul se compare à Muhammad Ali. Avant le premier combat contre Woodley, il a déclaré qu’il pourrait s’agir d’un boxeur qui définit la génération, au niveau de Muhammad Ali, Floyd Mayweather ou Mike Tyson .

En novembre, après avoir annoncé le combat contre Tommy Fury reporté en raison de la blessure britannique, il a de nouveau évoqué Ali. « » J’ai trouvé un moyen de gagner et j’ai réussi mon premier test lors de mon quatrième combat professionnel. Personne, ni Muhammad Ali, ni Mike Tyson, ni Floyd Mayweather, n’a relevé un défi comme je l’ai fait lors de mon quatrième combat. »