Boxe: Jake Paul: “Je ressemble à un combattant d’élite, pas à un putain d’amateur”

Jake Paul veut combattre Conor McGregor après le combat de Ben Askren. .

Jake paul reprendre le ring samedi contre l’expulseur de l’UFC Ben Askren, dans ce qui se veut un défi plus grand que le combat contre l’ancienne NBA Nate Robinson et que le YouTuber espère qu’il le validera au sein du sport.

“Il y a une grande différence entre où je suis et ce que pense le grand public. Perdre n’est pas une option, littéralement. Ce n’est pas quelque chose qui me traverse l’esprit. Ça n’arrivera pas. J’ai beaucoup travaillé et c’est pourquoi je suis confiant dans ma capacité à me démarquer », a déclaré Paul sur Boxing Scene.“Je me vois comme un combattant d’élite maintenant. Un jeune espoir très motivé et affamé. Je pense que les gens me voient comme un amateur de merde.”

La critique est quelque chose qui motive Paul, car il sait que tout le monde veut le voir tomber. «J’utilise tout comme essence pour travailler plus dur chaque jour. Je sais que pour ce combat et le dernier, vous voulez tous voir jake paul perdre. C’est pourquoi je travaille si dur chaque jour et je suis entouré de la meilleure équipe et je le prends au sérieux, car ce combat est tout. ”

Jake Paul a également un plus grand défi en tête après le combat d’Askren et c’est Conor McGregor, qui continue d’être l’un des plus grands noms actifs dans l’UFC.

“Je pense que nous sommes tous les deux sur le chemin l’un de l’autre. Vous savez qu’il veut combattre un autre boxeur. Il veut combattre Pacquiao et il va être frit. Il veut juste ses pertes. Je pense que s’il se bat contre moi, ce ne sera pas seulement pour l’argent, mais pour relever un défi plus simple. Je pense qu’un combat contre Jake Paul serait plus facile que contre Pacquiao, mais tout aussi gros, et ce serait plus proche. Je pense que cela peut traverser les 24 prochains mois. “