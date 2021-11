Boxe : Jake Paul : « Je suis la meilleure chose qui soit arrivée à la boxe au cours de ce siècle »

Jake Paul assure qu’il est le meilleur boxeur du 21e siècle. @jakepaul

Jacques Paul se prépare à affronter Tommy Fury en décembre. La célébrité des médias sociaux a fait une incursion réussie dans le sport et Après avoir enregistré des numéros importants en PPV, il espère maintenant enregistrer un nouveau succès.

« Enfant à problèmes » n’a pas hésité à dire qu’il a eu un impact positif sur la boxe et s’est également appelé le meilleur jusqu’à présent au 21e siècle. Lors d’une interview pour Bleacher Report, Paul a assuré que les grandes légendes pouvaient être d’accord avec ses déclarations.

« Je suis la meilleure chose qui soit arrivée à la boxe au cours du siècle. Les légendes seront d’accord : les Anthony Joshuas, les Mike Tysons, les Manny Pacquiaos, les Tyson Furys. Tout le monde a dit que ce que je fais pour la boxe est une bouffée d’air frais », a-t-il déclaré.

Paul a également mentionné qu’il avait oublié les critiques et a même lancé une fléchette pour ses critiques en affirmant qu’il ne nuisait pas à la boxe : « Je pense que le débat a commencé il y a environ un an : « Jake Paul est-il bon pour la boxe ? J’ai coupé cela, et je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un de l’autre côté de l’équation qui pense que je suis mauvais en boxe. »

D’un autre côté, Jake a également déclaré qu’il continuerait à prendre en charge la révolution de l’industrie et confie que les nouvelles générations ont une envie de devenir des combattants : « On fait le tour, on rénove des salles de boxe, on incite les jeunes enfants à boxer. J’ai une fondation dans laquelle on donne des gants de boxe au plus grand nombre possible d’enfants. Je pense que ce sport avait besoin de ce renouveau. »