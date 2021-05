Boxe: Jake Paul: “Je suis un meilleur athlète que McGregor et après l’avoir battu, je me bat contre Khabib”

Conor McGregor n’a montré aucun intérêt pour les combats contre Jake Paul. .

Jake Paul est toujours à la recherche de son prochain rival pour préparez-vous à un éventuel combat contre Conor McGregor. Et alors que l’Irlandais n’a pas montré beaucoup d’intérêt, la célébrité de YouTube assure que le duel est inévitable et était également chargé de donner une série de raisons pour lequel il a battu «The Notorious».

Dans une interview pour “ The Sun ”, le frère de Logan a assuré qu’il avait de plus grandes qualités que McGregor et Il a même déclaré qu’une confrontation avec la star du MMA servirait à élever son niveau sur le ring: “Tout d’abord, je suis un meilleur athlète que McGregor”; allég.

“Je n’ai jamais joué au football, je n’ai jamais joué à la crosse, Il n’a jamais lutté, il n’a jamais été un joueur de football de tous les États. Je suis plus grand de quatre pouces environ et pèse environ 60 livres, 50 livres de plus sans réduction de poids. J’ai un pouvoir de KO et il me sous-estime également », a-t-il ajouté.

“ L’enfant à problème ” Il a également affirmé qu’une confrontation avec Khabib Nurmagomedov était dans ses plans, tant qu’il réalise son souhait de battre Conor: «Je vais me battre tous les jours pour battre ce gars (McGregor). Non seulement je le combattrai pour le pay-per-view, mais je le ferai pour monter de niveau. Peut-être qu’après avoir battu McGregor, je combattrai Khabib. Ce n’est pas un truc “.

Après une bagarre réussie avec Ben Askren, Paul a chassé un rival de plus haut niveau; cependant après la confrontation de Mayweather; Il semble que dans un proche avenir, le duel avec Floyd pourrait avoir lieu. Pendant ce temps, le combattant poids lourd, Il espère se battre avec un autre expert du MMA cette année.

-Floyd Mayweather contre Logan Paul: Quand est le combat?

-Mayweather répond à Canelo

-Mayweather “ demande ” à sa fiancée de bouger pour se concentrer

-Usman et son dernier avertissement à Jake Paul