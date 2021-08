Boxe : Jake Paul libéré des charges après enquête du FBI

in

Jake Paul est innocenté après avoir été accusé de cambriolage. / .

Jake Paul a été libéré des charges ce vendredi 13 août suite à une enquête du FBI pour effraction présumée et attroupement illégal Car le youtuber a enregistré un pillage à l’intérieur d’un centre commercial en Arizona en 2020.

Les autorités américaines sont entrées dans la maison du boxeur également, un fait qui s’était déjà produit dans le passé, car ils ont également fouillé son manoir à Calabasas, en Californie en août 2020 et n’ont pas trouvé suffisamment de preuves a décidé d’abandonner la paire d’accusations que Jake Paul avait contre lui.

« Sur la base des recherches et des preuves disponibles à l’heure actuelle, ilLe bureau du procureur des États-Unis pour le district de l’Arizona ne porte pas d’accusations fédérales contre Jake Paul pour sa conduite liée aux événements du 30 mai 2020 à Scottsdale, Arizona », a commenté le bureau du procureur dans des propos repris par Insider.

L’événement s’est produit l’année dernière, le youtuber filme un clip dans les environs de Scottsdale en Arizona juste au moment où des manifestations contre les méthodes policières contre la communauté afro-américaine se produisent après l’affaire George Floyd. Même s’il ne faut pas oublier que Jake Paul a prononcé un mot raciste dans le cadre d’une organisation du parti au milieu des restrictions sanitaires obligatoires apportées par la pandémie de Covid-19. Le Youtuber a même commenté que le SARS-CoV-2 faisait partie d’un canular. quand les contagions ont commencé aux États-Unis.

Paul a été accusé à la fois de cambriolage et de rassemblement illégal et a nié à plus d’une occasion avoir participé à l’incident. Bien que les charges aient été abandonnées, à l’intérieur de l’appartement, le FBI a saisi les armes de la star d’internet selon des sources consultées par Insider, malgré le fait que le youtubeur a critiqué la violence armée à plusieurs reprises.