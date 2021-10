Boxe : Jake Paul officialise le combat contre Tommy Fury pour le 18 décembre à Tampa Bay : « Et célébrez avec Tom Brady !

A quand le combat entre Jake Paul et Tommy Fury ? @jakepaul

Pendant des mois, Jake Paul et Tommy Fury Ils ont été impliqués dans un duel de déclarations et de demandes de bagarre. Ils étaient sur le même panneau d’affichage le 29 août à Miami et d’ici la fin de l’année, ils verront enfin leur visage sur le ring.

Vendredi après-midi, c’est devenu officiel : Jake Paul et Tommy Fury s’affronteront le 18 décembre à Tampa Bay.

« Préparez-vous Tommy, il est temps de dire au revoir à votre nom de famille et à son héritage de boxe. Le 18 décembre, changez le nom de ce connard en Tommy Fumbles et finissez par faire la fête avec Tom Bradet. Billets en vente le 10 novembre ! », a posté The Problem Child sur les réseaux sociaux.

Jake Paul (@jakepaul) 29 octobre 2021

Paul a une fiche de 4-0 en tant que boxeur professionnel. Le quatrième a été son match le plus difficile, quand il a gagné par décision partagée contre l’ancien combattant de l’UFC Tyron Woodley. Il avait éliminé tous ses rivaux précédents, mais aucun n’avait combattu auparavant en tant que boxeur professionnel, quelque chose à changer en décembre à Tampa, en tant que frère cadet de Tyson Fury, Tommy est 7-0, y compris la victoire sur Anthony Taylor par décision unanime sur la même carte que Paul a joué en août à Cleveland.