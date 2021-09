Boxe : Jake Paul offre à Tommy Fury 1 million de dollars pour combattre d’ici la fin de l’année

in

Jake Paul insiste pour affronter Tommy Fury en décembre, mais ils sont encore loin d'un accord.

Malgré la rivalité qu’ils ont eue sur les réseaux sociaux, Jake Paul et Tommy Fury sont encore loin d’un accord pour se rencontrer cette année. Désespéré de sceller un combat en décembre, le youtubeur a décidé de relever son pari avec le frère du champion poids lourd WBC et a récemment offert 1 million de dollars pour sceller le match.

Selon le bureau « Enfant à problème », Fury aura déjà refusé quelques propositions de crash en décembre. Paul a donc augmenté la mise pour faire du pay-per-view avec ShowTime.

En début de semaine, l’offre a été annoncée avec six zéros pour les Britanniques. Même le célèbre conseiller en médias sociaux, Nakisa Bidarian a déclaré que la proposition économique comprend également des obligations basées sur les PPV vendus.

“L’offre est bien sûr une somme de base plus une part de pay-per-view au Royaume-Uni, qui est vraiment le marché où elle a de la pertinence. Et la participation au paiement à la séance aux États-Unis » ; Bidarian mis en avant pour The Sun.

Même si Le bureau de Paul a insisté sur le fait qu’ils ont trois autres combattants sur l’étagère pour cette année, Jake a insisté sur la possibilité d’affronter la jeune promesse de boxe au Royaume-Uni. Pendant ce temps, l’équipe de pgil, âgée de 22 ans, n’a pas publié de déclaration à ce sujet.