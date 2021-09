Boxe : Jake Paul oublie une revanche contre Tyron Woodley pour avoir refusé de tatouer !

in

Jake Paul et Tyron Woodley n’auront pas de revanche. .

Jacques Paul a battu Tyron Woodley par décision partagée, une victoire qui n’était pas conforme à l’expulsion de l’UFC, qui sur le ring a immédiatement défié le youtuber à un match revanche et il a accepté tant que la phrase “Love Jake Paul” était tatouée.

Mais après un mois de leur match, The Problem Child a parlé à ESPN où ils ont révélé que ce deuxième combat n’aura pas lieu car Woodley ne voulait pas se faire tatouer.

“J’en ai fini avec ça. Je laisse Tyron dans le passé. Il n’a pas tenu le pari, il n’a pas eu le tatouage. La revanche n’a donc plus de sens. S’il s’était fait tatouer tout de suite, il aurait eu 10 millions de vues sur sa vidéo Instagram, tout le monde aurait été très excité, il y aurait eu beaucoup de presse autour d’eux. Et j’aurais été obligé de le faire. Je ne pouvais pas vraiment le nier alors, parce que s’il veut être un homme de parole, Je dois donc être un homme de parole. Alors, il a refusé. Il a raté un autre gros salaire à cause de son ego. »

Maintenant, Jake se concentre sur son prochain combat, Bien qu’il ne sache pas si ce sera cette année, il a en tête d’affronter Tommy Fury.

“C’est le boxeur entre guillemets. Il vient d’une lignée légendaire. Les gens n’arrêtent pas de dire : ” Combattez un vrai boxeur, combattez un vrai boxeur. “ Donc ce combat est définitivement intéressant pour moi. Je ne sais pas si son nom est assez grand. Nous examinons toujours les numéros de pay-per-view qui sont venus du Royaume-Uni. “

Sur l’option face à Vitor Belfort et l’offre de 30 millions de Triller Fight Club, Jake a mentionné que ce ne serait pas possible parce qu’ils ont cet argent.

“Cela pourrait être une possibilité. Mais honnêtement, Triller n’a pas cet argent. Il n’y a aucun moyen possible. C’est juste un geste intelligent de votre part. Ce n’est pas vraiment un combat si intéressant, à mon avis. Vitor, encore une fois, est vieux et fini. Il était un grand nom à une époque, mais pas pour ce genre de nouveau monde des sports de combat. C’est un peu trop vieux. Ce n’est pas si excitant. C’est un combat plus facile que Tyron. Alors je ne sais pas”.