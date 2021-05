Boxe: Jake Paul, parmi les trois boxeurs les mieux payés en 2020

Jake Paul fait partie des boxeurs les mieux payés de 2020. .

2020 a été marquée par la L’incursion de Jake Paul en tant que boxeur professionnel. La célébrité des médias sociaux a remporté deux victoires à élimination directe, l’une contre Nate Robinson, l’ancien joueur de la NBA. Mais les efforts du youtubeur l’ont amené à se classer parmi les combattants les mieux payés au monde.

Selon un rapport révélé par Sportico, Paul a réalisé jusqu’à 20 millions de dollars de revenus grâce à ses combats. Et bien qu’il ne fasse pas partie des 100 plus riches du classement, il convient également de préciser que ce revenu complète également d’autres activités.

avec curiosité les revenus de ‘Problem Child’ sont comparables à ceux d’Anthony Joshua, qui est l’autre boxeur avec le plus d’argent dans ses coffres. Cependant, les deux restent en dessous du mexicain, Sal ‘Canelo’ Lvarez qui est répertorié comme le boxeur le mieux payé avec un revenu pouvant atteindre 63 millions de dollars au cours des derniers mois.

Paul a eu une incursion réussie dans la boxe et a même eu le luxe de faire le duel avec Ben Askren parmi les événements de pay-per-view les plus élevés de l’histoire de la discipline. Cependant, Il est toujours prêt à améliorer sa marque et à rechercher des combats de plus haut niveau.