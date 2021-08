Boxe: Jake Paul plaisante sur la retraite après que Dana White a déclaré que “sa durée de vie est foutrement courte”

Dana White et Jake Paul s’insultent à nouveau. .

Jacques Paul continue de faire avancer sa carrière de boxeur et se prépare à affronter Tyron Woodley à Cleveland le 29 août. Son passage dans ce sport lui a valu de nombreux détracteurs, notamment Dana Blanc qui a récemment rechargé contre le YouTuber en assurant que sa renommée est sur le point de prendre fin.

Dans une interview sur le podcast Full Send, le président de l’UFC a critiqué l’incursion de Jake dans la boîte, s’assurant que sa renommée et l’intérêt qu’il avait suscités sont sur le point de prendre fin.

“Je ne déteste pas le gamin. Est-ce qu’il est ennuyeux? Ouais, il est ennuyeux. Il essaie de gagner cet argent, et sa durée de vie est foutrement courte. Les médias ne le suivent pas autant qu’au début. Le schtick vieillit. Je pense que pour qu’il récupère les médias, il devra se battre contre quelqu’un. Ils sont fatigués du schtick. Hé, c’est moi, je pèse 190 et je veux combattre ces gars qui pèsent 170, 155, Et ils se battent, et ils ont 40 putains d’années Et ils n’ont pas gagné de combat depuis trois putains d’années.”

Face à la nouvelle attaque de Dana, L’enfant à problèmes ne s’est pas tu et est allé sur son compte Twitter d’annoncer « sa retraite » par l’opinion que le gérant a de lui.

“Dana White a déclaré ce matin que je perdais mon attrait et que ma durée de vie était très courte. Pour cette raison, j’ai renoncé à ma vie et je suis maintenant employé de l’entreprise de mes frères, Entreprises non-conformistes. Merci à tous, ce fut un voyage amusant.”

Le procès entre Dana White et Jake Paul ont grandi ces derniers mois, notamment en raison des critiques constantes du boxeur au salaire perçu par les combattants de l’UFC.