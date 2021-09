Boxe : Jake Paul prend sa retraite de la boxe

Jake Paul annonce qu’il quitte la boxe.

Le cinquième était le dernier pour Jacques Paul. Le youtuber a battu Tyron Woodley dimanche soir à Cleveland, mettant sa marque en tant que boxeur professionnel à 5-0 et moins de 24 heures plus tard, il a raccroché ses gants.

Sur son compte Twitter, ‘The Problem Child’ a annoncé qu’il quitte le ring avec une phrase : “Mise à jour de statut : Boxeur Retraité”.

Statut mis à jour : Boxeur à la retraite ? Jake Paul (@jakepaul) 30 août 2021

Paul avait laissé entendre à la fin du combat qu’il envisageait de quitter le sport de combat.

“Nous ne verrons honnêtement pas, Je fais ça depuis 18 mois je ne me suis pas reposé, il faut que je prenne le tempsJ’ai eu des hauts et des bas, je veux aller bien, peut-être me reposer et passer du temps avec mon frère et maintenant le soutenir comme je l’ai fait quand j’ai affronté Floyd Mayweather. Je n’ai pas combattu mon meilleur combat ce soir, mais mes jambes étaient un peu tremblantes, je n’avais pas ressenti ça depuis mon premier combat », a-t-il déclaré après avoir gagné par décision partagée.

Le combat contre Woodley a été le plus long de sa carrière, car il avait éliminé ses rivaux avant le cinquième tour. Aussi pour la première fois, il a reçu une punition importante, quand J’ai failli tomber dans le quatrième épisode.