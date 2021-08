Boxe : Jake Paul publie la liste des « futurs rivaux » : Canelo Álvarez, Conor McGregor, Gervonta Davis et Logan Paul ?

in

Jake Paul dit qu’il veut affronter Canelo Alvarez, Conor McGregor et Kamaryu Usman. .

Jake Paul aura son quatrième combat en tant que professionnel Quand j’affronterai Tyron Woodley le 29 août, mais, bien qu’il soit concentré sur son combat, ils ont aussi déjà des rivaux en tête vous voulez faire face à l’avenir, une liste pas simple.

Depuis la mention du champion mexicain, Canelo Álvarez à Conor McGregor et Gervonta Davis, Jake a partagé une liste des neuf combattants qu’il aimerait affronter à l’avenir. et inclus son frère Logan Paul.

C’était sur une photo où il énumérait ses premiers rivaux, GIB, Nate Robinson, Ben Askren et Tyron Woodley, continuer avec Canelo, Nate ou Nick Diaz, Kamaru Usman, Tommy Fury, Conor McGregor, KSI, Gervonta Davis et Logan Paul, noms avec lesquels il a récemment fait des mots et cherche à les provoquer sur les réseaux sociaux.

Liste de coups. pic.twitter.com/o1MLN4QiG9 ? Jake Paul (@jakepaul) 14 août 2021

Lors d’occasions précédentes Saúl Álvarez a déclaré que lui et son frère manquaient de respect pour la boxe, alors que Conor ne se lasse pas de les rabaisser à chaque fois qu’ils le défient.

C’était jeudi à l’émission Pat McAfee, où Jake a accepté que son combat contre Woodley sera l’un des plus importants de sa carrière, en plus de s’assurer qu’il est interdit à ses parents d’affronter son frère.