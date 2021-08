Boxe : Jake Paul se jette contre Jorge Masvidal et le défie à un match de boxe

Jake Paul défie Jorge Masvidal. / @ jakepaul

Jake Paul poursuit la guerre des déclarations contre quiconque se présente devant lui, avant son affrontement avec Tyron Woodley, ancien champion de l’UFC ce dimanche 29 août au Rocket Mortgage Field House de Cleveland, Ohio.

Cette fois, Jake Paul a pris sa retraite chez Jorge Masvidal après que la star de l’UFC a déclaré la semaine dernière que Woodley avait gagné par KO sur Internet.

“J’adorerais combattre Masvidal”, commenta le frère cadet de la famille Paul, pour continuer plus tard : “Je pense que cela pourrait arriver”, dans les mots qu’ESPN a repris.

Paul et Masvidal avaient une relation étroite après que le combattant d’arts martiaux mixtes s’est entraîné aux côtés du youtuber pest revenu au combat que Paul a remporté en décembre 2020 contre Ben Askren lors du premier tour.

Masvidal a fait remarquer à The MMA Hour que Paul ne pourra pas gagner son prochain match : “Ce n’est pas en insultant Jake, mais Woodley peut lui jeter la main. Ben Askren n’a jamais pu. Vous avez un gars qui peut se battre et lancer poings le moment venu. Woodley aurait pu gagner son argent en combattant, ce qu’il a fait. Il était assez bon en tant qu’athlète et assez bon pour gagner de l’argent avec ses mains, pour assommer les gens “.

Le combattant poids welter de l’UFC a poursuivi sa critique de Jake Paul : “Je sais que Jake n’a jamais été avec un gars comme ça. C’est un bon athlète et il a beaucoup d’expérience devant lui. Si Jake gagne, putain de wow. Chapeau. Mais il y a une chance que Woodley le met KO. »

En apprenant la position de son ancien partenaire d’entraînement, Paul a réitéré : “Il a le même entraîneur que Woodley et le gars est une sorte de tête en l’air. Soyons honnêtes. Masvidal n’est pas intelligent. Quelqu’un ici écoute une interview avec Masvidal et dit: “Wow, ce gars est intellectuel et c’est un gars intelligent et la façon dont il parle, il est génial.” C’est un combattant de rue, un gangster qui a été assommé lors de son dernier combat, alors peut-être qu’il perd des cellules cérébrales. »

Jake Paul n’a pas laissé les choses là, puisqu’il a terminé d’un ton sarcastique : “Attendez, c’est mon ami. Il m’a envoyé un texto en disant: ‘Hé, entraînons-nous, faisons une vidéo ensemble, pouvez-vous venir chez mon boulanger dans la rue ? Et du coup ça change. Super, ce n’est pas comme ça que j’ai été élevé.”

Masvidal a terminé la bataille des mots avec un message sur les réseaux sociaux : “Je suppose que cela signifie que vous arrêtez de me frapper sur les réseaux sociaux pour sortir et s’entraîner. Ne t’inquiète pas pour moi tu as un tas de problèmes en chemin”.