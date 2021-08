Boxe: Jake Paul, signalé d’une possible utilisation de stéroïdes pour lutter contre Tyron Woodley

Firas Zahabi accuse Jake Paul de s’être drogué en tant que boxeur. PA

Jacques Paul a fait sensation dans son incursion en tant que boxeur. Actuellement, le youtuber se prépare à affronter Tyron Woodley le 29 août sur un panneau d’affichage à la carte (PPV).

Cependant, derrière sa formation en boxe, beaucoup ont émis l’hypothèse que sa forme physique pourrait être due au dopage. Récemment, l’entraîneur de Georges St-Pierre, Firas Zahabi, a signalé à Paul l’utilisation possible de stéroïdes pour améliorer les performances.

“Je ne voulais pas le mentionner, mais mon facteur numéro un : le coin de Jake Paul, il va utiliser toutes sortes de substances » ; Zahabi a rappelé à SportBible le match que “Problem Child” tiendra en août. “Il n’y a pas d’USADA. Je ne voulais pas le dire, mais je pense que c’est un facteur important.”

Pour l’ancien entraîneur de l’UFC, la forme physique que la célébrité des réseaux sociaux a présentée est discutable : “Quand je dis qu’il est plus grand, plus fort et plus athlétique, je pense qu’il est fondamentalement haut”; complément.

D’autre part, il a souligné que Woodley n’aurait probablement pas recours à des méthodes de dopage pour son match de boxe : « Je déteste le dire, mais Je pense vraiment que Jake Paul être sous médicaments améliorant la performance (PED). Il existe dans le monde de la boxe, tout comme il existe en MMA. Et je ne pense pas que Tyron soit en PED “; souligné.