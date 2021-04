Boxe: Jake Paul tente d’intimider Ben Askren et sa femme

Paul fait irruption dans la pièce où Ben et sa femme attendaient

Jake Paul et Ben Askren se préparent à leur combat le 17 avril dans lequel ils joueront sur la sous-carte Triller d’Atlanta. Et depuis, Paul a commencé à réchauffer les esprits entre les deux prétendants.

Jake est arrivé avec son entourage dans la pièce où Askren et sa femme attendaient avant la conférence de presse du combat. Plus tard, Il est entré et a jeté un objet sur eux puis s’est moqué de ce qu’il a publié sur les réseaux sociaux.

Après l’agression, Askren a déclaré: « C’est définitivement à propos de la bulle de 6 personnes! »

Au cours de la conférence de presse, les esprits ont continué à rougir où ils se sont insultés et se sont moqués les uns des autres. Après s’être fait des mots, ils se sont lancés dans un petit combat qui s’est terminé rapidement.

Paul et Askren se rencontreront le 17 avril au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.