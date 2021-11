Boxe : Jake Paul veut combattre Conor McGregor : « C’est un putain de perdant, il a plus besoin de moi que j’ai besoin de lui »

Conor McGregor est défié par Jake Paul. . / AP

Jacques Paul continue de grandir dans le monde de la boxe, et bien qu’il ait déjà une fiche de 4-0, Il a toujours un compte en attente pour combattre Conor McGregor, avec qui il entretient déjà une longue rivalité sur les réseaux sociaux.

The Problem Child n’en a pas marre d’insulter le combattant irlandais pour ses défaites contre Dustin Poirier ou ses problèmes personnels, et pour cette raison, il sait que l’affronter sur le ring sera un succès à la fois financier et professionnel.

« C’est très réel. Je pense que ce combat aura lieu dans les prochains 48 mois, 36 mois, assurance. Cela a un sens financier. À ce stade, il a plus besoin de moi que j’ai besoin de lui. C’est un putain de perdant, c’est un fils de pute ivre qui court avec ses idiots en faisant tout ce fou », a-t-il déclaré lors de sa conférence à Las Vegas.

Jake a déclaré que Conor avait perdu sa réputation et a souligné qu’il en avait besoin pour briller à nouveau dans sa carrière.

Le gars est un gâchis, il n’a pas gagné depuis quatre ans ou quelque chose comme je l’ai dit, Il a plus besoin de moi que j’ai besoin de lui. »

Jusqu’à présent, il n’y a aucun plan pour que ce combat se produise, mais on sait que Conor McGregor reviendra en 2022 pour remplir son contrat UFC, où il a encore un combat à accomplir.

Pendant Jake Paul face à Tommy Fury le 18 décembre combat qui est considéré comme le premier contre un boxeur professionnel.